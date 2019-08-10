Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de camiler bayram namazına hazır
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Melikgazi'de camiler bayram namazına hazır

1 saat önce

Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini yaparak, camileri bayrama hazır hale getirdi.

Melikgazi'de camiler bayram namazına hazır, System.String[]
Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini yaparak, camileri bayrama hazır hale getirdi.

Vatandaşın huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmesi adına ilçe genelindeki camilerde çalışma başlatan Melikgazi Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yaptı. Her zaman olduğu gibi bayram içinde periyodik olarak camilerin temizliğinin yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kurban Bayramı vesilesiyle bayram öncesi camilerimizin şanına yakışır şekilde bir temizlik çalışması yürütüldü. Temizlikle görevli arkadaşlarımız, camimizin halılarını elektrikli süpürgelerle temizledi. Cami kapıları, mihrap, minber, ahizeler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapıldı. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılmasıyla caminin güzel kokması da sağlanıyor. Camilerimiz bayram namazına hazır hale geldi. Ekiplerimize, camilerimize verdiği bu önemden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yürütülen temizlik hizmeti, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı. Camilerde yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade eden cami cemaati, çalışmalardan dolayı Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ
Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:13 Kaynak: İHA
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