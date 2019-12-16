Melikgazi'de çevre için geri dönüşüm devam ediyor - Son Dakika
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Melikgazi'de çevre için geri dönüşüm devam ediyor

6 saat önce

Temiz çevre ve daha sağlıklı bir hayat için geri dönüşüm çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi, muhtarlıklara atık yağ bidonu dağıttı.

Melikgazi'de çevre için geri dönüşüm devam ediyor, System.String[]

Temiz çevre ve daha sağlıklı bir hayat için geri dönüşüm çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi, muhtarlıklara atık yağ bidonu dağıttı.


Melikgazi Belediyesi olarak çevre sağlığına dikkat ettiklerini ve bu yönde sürekli çalışmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kılıçaslan muhtarlığındayız ve muhtarlıklarımızda yeni bir uygulama başlattık. Her muhtarlığı atık yağ bidonları dağıttık. Vatandaşlarımız atık yağlarını mahalle muhtarlıklarına bırakabilirler. Vatandaşlarımıza zaten mavi geri dönüşüm poşetleri veriyoruz, onunla birlikte atık yağları da alınıyor ama bundan sonra muhtarlıklarımıza bırakabilirler. Atık kızartmalık yağların lavabolara ve toprağa dökülmemesi gerekiyor. Özellikle çevreye zarar veren su kaynaklarımızı kirleten atık yağları toplayacağız ve bunları değerlendireceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan atık yağ konusunda duyarlılık bekliyoruz. Tüm muhtarlarımız bizimle beraber çok iyi çalışıyorlar. Muhtarlarımızla beraber Melikgazi'mizi daha da güzelleştireceğiz" dedi.


'Sakın Duyarsız Kalmayın!' sloganı ile başlayan çalışmalarda atık yağların lavabolara dökülmesi ve kanalizasyona karışması önlenecek. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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