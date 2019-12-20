Melikgazi'de çevre ve temizlik masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi'de çevre ve temizlik masaya yatırıldı - Son Dakika

Melikgazi'de çevre ve temizlik masaya yatırıldı

6 saat önce

Belediye birim müdürlükleri ile düzenli olarak bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan çalışmalar ve 2020 yılı için planlan yatırımlarla ilgili istişare toplantısı yaptı.

Melikgazi'de çevre ve temizlik masaya yatırıldı, System.String[]

Belediye birim müdürlükleri ile düzenli olarak bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan çalışmalar ve 2020 yılı için planlan yatırımlarla ilgili istişare toplantısı yaptı.


Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ni ziyaret eden ve müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Birimlerimizle elimizden geldiğince bir araya gelerek çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Geri dönüşümden sorumlu personelimiz 2019 yılında yapmış olduğumuz ambalaj atıkları toplama çalışmalarımızı, ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarda kurduğumuz sıfır atık sistemi ve sıfır atık projelerimiz ve Kayseri'nin en büyük toplama ayrıştırma tesisi olan geri dönüşüm eğitim tesisimiz hakkında bir sunum yaptılar. 2020 yılında yapılması gereken sıfır atık ve geri dönüşüm projelerimizi birlikte istişare ettik. Hem ekonomik hem de sosyal bir boyutu olan geri dönüşüm projesine tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak elimizden gelen desteği vermeliyiz. Amacımız, ilçemizin bir ucundan diğer ucuna sağlıklı, kaliteli ve seri çözümler üretmek. Melikgazi'mizde yapılan temizlik faaliyetleri ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı toplantıda ilçemizde yapılan temizlik, çöp toplama, sokak hayvanlarının toplanması ve veterinerlik hizmetleri gibi konuları masaya yatırdık. 2020 yılında yapacaklarımızı programlayıp daha düzenli ve planlı çalışarak vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz." dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, her geçen gelişen ve büyüyen Melikgazi ilçesine en iyi hizmeti vermek için ekip ve ekipmanlarını geliştirmeye, yatırımları büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum
Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
18:21 Çanakkale 'gelibolu tarihi sualtı parkı' kuruluyor-2 - Son Dakika
18:21 Jandarmadan hırsızlık çetesine baskın - Son Dakika
18:20 Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak - Son Dakika
18:19 Foseptik çukurunda ceset bulunması: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:19 TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:24:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi'de çevre ve temizlik masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]