Melikgazi'de çevre ve temizlik masaya yatırıldı - Son Dakika

Belediye birim müdürlükleri ile düzenli olarak bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan çalışmalar ve 2020 yılı için planlan yatırımlarla ilgili istişare toplantısı yaptı.



Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ni ziyaret eden ve müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Birimlerimizle elimizden geldiğince bir araya gelerek çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Geri dönüşümden sorumlu personelimiz 2019 yılında yapmış olduğumuz ambalaj atıkları toplama çalışmalarımızı, ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarda kurduğumuz sıfır atık sistemi ve sıfır atık projelerimiz ve Kayseri'nin en büyük toplama ayrıştırma tesisi olan geri dönüşüm eğitim tesisimiz hakkında bir sunum yaptılar. 2020 yılında yapılması gereken sıfır atık ve geri dönüşüm projelerimizi birlikte istişare ettik. Hem ekonomik hem de sosyal bir boyutu olan geri dönüşüm projesine tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak elimizden gelen desteği vermeliyiz. Amacımız, ilçemizin bir ucundan diğer ucuna sağlıklı, kaliteli ve seri çözümler üretmek. Melikgazi'mizde yapılan temizlik faaliyetleri ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı toplantıda ilçemizde yapılan temizlik, çöp toplama, sokak hayvanlarının toplanması ve veterinerlik hizmetleri gibi konuları masaya yatırdık. 2020 yılında yapacaklarımızı programlayıp daha düzenli ve planlı çalışarak vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz." dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, her geçen gelişen ve büyüyen Melikgazi ilçesine en iyi hizmeti vermek için ekip ve ekipmanlarını geliştirmeye, yatırımları büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ