Melikgazi'de çifte bayram sevinci - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nde çalışan işçi ve daimi işçi statüsündeki çalışanlarının ikramiyeleri eksiksiz olarak bayram öncesinde ödendi.



Yatan ikramiyeler ile hem çalışanların yüzlerinin güldüğünü hem de piyasa hareketinin sağlanarak bu durumun esnafların kazancına yansıyacağını söyleyerek, "Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu korona virüs salgınının oluşturduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılara rağmen çok şükür işçi kardeşlerimizin ikramiyeleri ödendi. İşçi ve kadrolu işçilere ait ikramiyeler bayram öncesinde yatırıldı. Daha bayram gelmeden işçilerimize erken bayramı yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde işçilerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacak. Bizde bundan dolayı çok mutluyuz. Örnek ve referans belediye olmamızda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Melikgazi'mizi daha iyi noktalara getirebilmek için daha iyi hizmetler vererek çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile özverili, çalışkan belediye işçilerimizin ve hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim" dedi. - KAYSERİ