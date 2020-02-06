Melikgazi'de daha hızlı çözüm için 'Whatsapp' hattı devrede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi'de daha hızlı çözüm için 'Whatsapp' hattı devrede - Son Dakika

Melikgazi'de daha hızlı çözüm için 'Whatsapp' hattı devrede

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki taleplerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturduğu WhatsApp hattını kullanıma açtı.

Melikgazi'de daha hızlı çözüm için 'Whatsapp' hattı devrede, System.String[]

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki taleplerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturduğu WhatsApp hattını kullanıma açtı. Vatandaşlar, Melikgazi Belediyesi'nin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak çözüm istedikleri taleplerini belediyeye hızlı bir şekilde aktaracak. WhatsApp iletişim hattına gelen tüm bildirimler yetkililer tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacak ve sorunlar çözüme kavuşturulacak.


Daha hızlı çözüm için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak teknolojinin gelişmesiyle beraber farklı yöntemleri kullanarak vatandaşlarımızın talep, ihtiyaç ve şikayetlerini hızlı bir şekilde alıp bunları yerine getirmek için farklı çalışmalarımız var. Telefon hattını kullanarak 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan fotoğraf, talep ve konum belirterek hızlı bir şekilde bize ulaşabilecekler. Bugün başladık, ama 500'ün üzerinde vatandaşımızın talebini aldık. Vatandaşlarımız belediyeye gelmek, dilekçe yazmak yerine oturduğu yerden fotoğraf çekip bize atacak. Çağrı merkezinde çalışan fedakar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.


" Whatsapp, günümüzün en yaygın iletişim ve paylaşım platformu. Biz de bunun bilincinde olarak vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için bu uygulamamıza başladık." diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:


"Melikgazi Belediyesi olarak sizlere hizmet ederken paylaşımlarınız bizim için çok önemli. Bu sebeple oluşturmuş olduğumuz WhatsApp hattı artık daha aktif olacak. Bu hat aracılığıyla bizlere her türlü talep, şikayet ve önerinizi ulaştırabilirsiniz. Melikgazili vatandaşlar belediyeye iletmek istediklerini 0530 253 91 91 numaralı hat üzerinden belediye yetkililerine ulaştırabilecek. Açtığımız Whatsapp hattımız bir nevi vatandaşımızın sesi olacak." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Whatsapp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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