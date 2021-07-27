Melikgazi'de 'Dijital Çağda Ebeveyn Olmak' konulu seminer verildi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliğiyle ebeveynlere yönelik olarak pandemi döneminde, ailelerin ve çocuklarının güvenli teknoloji kullanımına yönelik bilgi edinmeleri için çevrimiçi olarak 'Dijital Çağda Ebeveyn Olmak' konulu seminer düzenlendi.

2 gün süren bilgilendirme ve farkındalık seminerinde, dijital çağın getirdiği koşulların ebeveynlik deneyimlerini karmaşıklaştırması, ebeveyn aracılığı yaklaşımlarının dijital çağda nasıl kullanılacağı, dijital dünyada beliren risklerden siber zorbalık ve ebeveynlerin siber zorbalığa dair farkındalığı konuları ele alındı. Seminerlerin ilk gününde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Gamze İnan Kaya 'Ebeveyn Aracılığı', Dr. Metin Kocatürk ise 'Siber Zorbalık' konusunda bilgiler aktardı. Seminerlerin ikinci gününde ise Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ali Çekiç 'Ebeveyn Stresi ve Dijital Medya', Dr. İdris Kaya 'Ekran Bağımlılığı' ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Duygu Mutlu Bayraktar ise 'Çocuklar için Yararlı Uygulamalar' konularında seminerler düzenledi. Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Dijital teknoloji, sosyal ilişkiler kurmak ve geliştirmek için mükemmel bir araçtır, ancak aynı zamanda çocuklar için çok büyük risklerde taşımaktadır. Salgın sürecinde yaşanan stresin anne babalara ve çocuklara olan yansımaları ve başa çıkma yolları ve çocukların evde oldukları bu süreçte ekran bağımlılığı risklerine yönelik dikkat edilecek konularla ilgili bilgiler verildi. Çocukların mobil cihazları güvenle kullanabilmesi için yapılacak ayarlar ve kullanılabilecek uygulamalar tavsiye edildi. Aynı zamanda, bilişsel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak mobil uygulamalar önerilmiştir. Seminerler sonrası anne babalara iletilen form üzerinden alınan bilgilerle farkındalık düzeyleri belirlenmiştir. Katılımcı anne babalardan alınan dönüşlerde, seminerlerin oldukça etkili olduğunu ifade ettiler. Bu tarz seminerlerin devamını inşallah yapmayı planlıyoruz. Pandemi döneminde özellikle seminerlerin uzaktan eğitim şeklinde yapılması da oldukça verimli oldu. Bu faydalı programda emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ