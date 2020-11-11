Melikgazi'de dikilen yeni ağaçlar geleceğe nefes olacak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Büyük Bürüngüz Mahallesi'de 600 adet dişbudak ağacını toprakla buluşturdu.

Yarınlara nefes olması bakımından Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Türkiye genelinde ağaçlandırma çalışması var. Biraz önce Erciyes Dağı'nda Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan ağaçlandırma çalışmasına Melikgazi'mizde katıldı. Bugün de Büyük Bürüngüz Mahallemizin anayolu çevresine 600 tane dişbudak ağacını toprakla buluşturduk. Sadece bu cadde de 3.100 tane büyük ağaçlarımız olacak. Özellikle ladinlerimiz 5 ila 15 yaş arasında. İnşallah hem yapraklı hem iğneli ağaçları da buraya dikmiş olacağız. 2020 yılını Melikgazi'de ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda ağaç dikim çalışmalarımız devam ediyor. Fidanlığımız da 24 bin ağacımız var. İnşallah 80 günde 80 park projemiz için parklara ağaçlarımızı dikeceğiz. Melikgazi olarak her gün ağaç dikim etkinliğimiz oluyor. Dikmiş olduğumuz ağaçlarımız Büyük Bürüngüz Mahallemize hayırlı olsun. Tüm milletimizle ağaç sevgisini yediden yetmişe yayarak gelecek nesillerimize daha yeşil, daha güzel bir ülke miras bırakmamız lazım. Bu vesile ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Büyük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ise, Başkan Palancıoğlu'na mahallesine yapmış olduğu ağaçlandırma çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ