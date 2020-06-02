Melikgazi'de eğitim yatırımları toplantısı yapıldı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri bir araya gelerek, ilçede yapılacak okul çalışmaları ve eğitim yatırımlarını değerlendirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve birim müdürlerinin katılımı ile yaptıkları toplantıda ilçedeki okullar için yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını belirtti.

Geçen yıl ilçe genelinde okulların tadilat ve bakımı için 2 milyon lira harcadıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde eğitim konusunda sıkıntı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Biz tüm kurumlarla başta milli eğitim ile güzel bir işbirliği içinde çalışıyoruz. İlkbahar ayında şiddetli rüzgar ve yağmurdan dolayı 30'a yakın okulumuzun çatısı uçmuştu. Çok hızlı bir şekilde ihale yaparak okulların ihtiyaçlarını karşıladık. Geçtiğimiz yaz 2 milyon liranın üzerinde bakım ve onarım çalışması yapmıştık."

Yeni okullar yapılacak

İlçede ihtiyaç duyulan mahallelere hayırseverlerin de katkısıyla okul yapacaklarını da belirten Palancıoğlu, "Özellikle Altınoluk, Esentepe, Eskişehir Bağları, Tavlusun'da okul çalışmalarımız var. İnşallah yakın zamanda bir kaçının temelini atacağız. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Kayseri, hayırseverliği ile ön planda olan bir şehir. Melikgazi Belediyesi olarak milli eğitim ile ses getirecek çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.