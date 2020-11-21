Melikgazi'de elektronik belge yönetim sistemi eğitimi verildi - Son Dakika

Melikgazi Belediye personeline yönelik kurum içi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) semineri verildi.

Belediye Meclis Salonu'nda İçişleri Bakanlığı yetkililerince verilen seminere, Melikgazi Belediyesi müdürleri, birim amirleri ile personel katıldı. Melikgazi Belediyesi olarak personelin eğitimine önem verdiklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İçişleri Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkanlığı tarafından yazılımı yapılan e-Belediye Bilgi Sistemi uygulaması ile ilgili kurum içi EBYS semineri verildi. Vatandaşa hizmet odaklı yerel yönetim anlayışına uygun olarak işlerimizi yapıyoruz. E-belediye Bilgi Sistemi projesi ile belediyeler olarak tek merkez üzerinden gerekli entegrasyonu kısa sürede gerçekleştirebileceğiz. Böylece belediyemizin iş verimliliği artarken, vatandaşlara sunulan hizmetinde kalitesi artmış oluyor. Ayrıca diğer kamu kurumları ile de dijital ortamda, hızlı ve güvenli bir şekilde evrak akışı sağlanıyor." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, EBYS'nin belediye hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesine olanak sağlayan sistem kapsamında kuruma zaman ve mali anlamda önemli ölçüde tasarruf, vatandaşa ise hizmet noktasında kolaylık sağlanacağını belirtti. - KAYSERİ