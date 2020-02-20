Melikgazi'de endemik türler koruma altına alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi'de endemik türler koruma altına alınacak - Son Dakika

Melikgazi'de endemik türler koruma altına alınacak

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi bölgesinin endemik bitki türlerinin tespit edilerek koruma altına alınacağını ve sonra da özel üretim alanlarında yetiştirileceğini söyledi.

Melikgazi'de endemik türler koruma altına alınacak, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi bölgesinin endemik bitki türlerinin tespit edilerek koruma altına alınacağını ve sonra da özel üretim alanlarında yetiştirileceğini söyledi.


Melikgazi ilçe sınırları içerisinde bu yöreye özgün olan ve bu yöre ile anılan bitki ve meyve ağaçları bulunduğunu bu doğal bitki zenginliğin ise korunması gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Erciyes Dağı'nın eteklerinde yeşillikler içinde yer alan Melikgazi ilçesi tam anlamı ile doğal bir sit alanıdır. Gilaburusu, Hisarcık kirazı, Kıranardı eriği, kuş üzümü, gül üzümü, aspir, keven, ceviz türleri, kardelen, kekikler gibi bu yöreye özgün aroması bulunan ve tatları ile sadece bu alanlarda yetişen bitki ve meyve türleri bulunmakta. Endemik türlerin belirlenmesi ile bu türler koruma altına alınarak özel üretimi yapılarak çoğaltılacak ve özel alanlarda yetiştirilmesi sağlanacak. Bu amaçla belediye olarak bilimsel bir araştırma yaptırılacak. Bu çalışma ile gelecek kuşaklara Anadolu'muzun ve yöremizin bu zenginliği aktarılmış olacak." dedi.


Tespit edilen endemik bitkilerin soğan ve tohumlarının alınarak uygun alanlarda yetiştirileceğini ifade eden Dr. Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinin florasıyla birlikte ekonomik değeri olan, halkın bir şekilde yemeklerde, boyada, el sanatları alanında kullandığı bitkilerin de belirleneceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:42:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi'de endemik türler koruma altına alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]