Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarını kutladı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarını kutladı

20.03.2022 13:36
Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarını kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri il müsabakasında başarılı olan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü altyapı sporcuları için kutlama yaptıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri il müsabakasında başarılı olan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü altyapı sporcuları için kutlama yaptıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, altyapı sporcularının başarılarından ailelerine ve antrenörlerine emekleri için teşekkür etti.

Palancıoğlu, "Başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir dönem geçiriyoruz. Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü salon sporlarında oldukça iddialı. Çok güzel işlere imza atıyor. Bizlere bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Yunus Emre Sayan ise şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında geleceğin şampiyon adaylarının seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri il müsabakasında 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandık. Sporcularımız, aileleri ile beraber bu güzel başarımızı kutluyoruz. Şampiyon sporcularımız Karaman'da düzenlenecek grup müsabakasına katılma hakkı kazandı. Bize destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederim. Umarım daha büyük bir başarı elde ederiz."

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarını kutladı
Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarını kutladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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