Melikgazi'de güçlenen araç filosu ile daha nitelikli hizmet - Son Dakika

Melikgazi'de güçlenen araç filosu ile daha nitelikli hizmet

20.11.2020 11:11
Melikgazi'de güçlenen araç filosu ile daha nitelikli hizmet, System.String[]

Melikgazi Belediyesi saha çalışmalarının daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla bir yıl içinde toplam 34 adet yeni aracı belediye araç filosuna kazandırdı.

Melikgazi Belediyesi saha çalışmalarının daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla bir yıl içinde toplam 34 adet yeni aracı belediye araç filosuna kazandırdı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu belediye bünyesine alınan yeni araçlarla Melikgazi'ye daha nitelikli ve verimli hizmet vereceklerini ve birçok aracın Melikgazi'de ilk olduğunu söyledi. Belediyenin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek Melikgazi'ye en kaliteli hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, "Atölyemizde onlarca aracımız var. Bunlara ilaveten 34 tane yeni araç aldık. Tasarruf tedbirlerimizin ışığında bizde daha nitelikli hizmet etmek adına bir çalışma gerçekleştirdik ve araç filomuza yeni araçlarımızı dahil ettik. Bugün 9 tane yeni otomatik vites kamyonlarımızı test ettik. Bu araçlarımız ilk defa Melikgazi Belediyesi olarak biz kullanacağız. Araçlarımız otomatik vites olduğu için karla mücadele zamanında ekiplerimizin işini kolaylaştıracak. Melikgazi Belediyemizin araç satın almasında 4 milyon TL kazanç sağladık. Rabbim kaza bela vermeden kullanmayı nasip etsin. Ben özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kamyonlarımızı kürüme aparatından tuzlama aracına kadar kışa hazır bir şekilde hazırladık. Melikgazi olarak örnek bir belediyecilik sergiliyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha verimli hizmeti en iyi şekilde nasıl yaparız düşüncesiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını dilerim. " dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de güçlenen araç filosu ile daha nitelikli hizmet
Melikgazi'de güçlenen araç filosu ile daha nitelikli hizmet
Melikgazi'de güçlenen araç filosu ile daha nitelikli hizmet
Melikgazi'de güçlenen araç filosu ile daha nitelikli hizmet

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'de güçlenen araç filosu ile daha nitelikli hizmet - Son Dakika


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