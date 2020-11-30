Melikgazi'de Hayırsever ile Yapılacak Olan Yurdun Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Melikgazi'de Hayırsever ile Yapılacak Olan Yurdun Protokolü İmzalandı

30.11.2020 11:26
Melikgazi'de Hayırsever ile Yapılacak Olan Yurdun Protokolü İmzalandı, System.String[]

Germir Mahallesi'nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan arsa üzerine hayırsever Yusuf Silay tarafından yapılacak olan öğrenci yurdu için Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ile protokol imzalandı.

Germir Mahallesi'nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan arsa üzerine hayırsever Yusuf Silay tarafından yapılacak olan öğrenci yurdu için Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ile protokol imzalandı.

Melikgazi Belediyesi olarak yine bir hayırseverle güzel bir hayra daha imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yusuf Silay Bey'le protokolünü imzaladık. Kayseri'nin en önemli okullarından bir tanesi olan Erciyes İmam Hatip Lisesi'ne inşallah güzel bir yurt yapılacak. Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerinde 'Hace Musa Topbaş Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu' olması şartı ile maliyeti kendisince karşılanıp uygulamasının da kendisi tarafından yürütülerek 4 katlı İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu yapılacak. Baştan sona büyük bir yatırım." dedi.

"Gençlik hem Kayseri'nin hem ülkemizin hem de İslam aleminin en önemli geleceği" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

"Dolayısıyla gençlerimize çocuklarımıza yapacağımız her yatırım çok önemli. İnşallah burada Yusuf Bey'in yapmış olacağı bu hayırla birlikte birçok gencimiz burada yatılı kalabilecek. Özellikle çevre illerden gelecek başarılı genç kardeşlerimiz burada güvenli bir yuvaya kavuşmuş olacak. Ben Yusuf Bey'e teşekkür ediyorum. Birçok insan Kayseri'de hayır yapıyor. Okullar, camiler, Kur'an Kursları, aile sağlık merkezleri. Bu sefer de güzel bir yurt yapımı için hayra imza attık. Hayırlı olsun."

Yapılacak olan yurdun hayırlı olmasını dileyen Hayırsever Yusuf Silay ise, Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

Melikgazi'de Hayırsever ile Yapılacak Olan Yurdun Protokolü İmzalandı
Melikgazi'de Hayırsever ile Yapılacak Olan Yurdun Protokolü İmzalandı
Melikgazi'de Hayırsever ile Yapılacak Olan Yurdun Protokolü İmzalandı

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Protokol, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'de Hayırsever ile Yapılacak Olan Yurdun Protokolü İmzalandı - Son Dakika


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