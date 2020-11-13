Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış - Son Dakika

Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış

13.11.2020 15:34
Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış, System.String[]

Bir yandan pandemi ile mücadele ederken bir yandan da bir biri ardına yatırımları hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesinde Hayırsever Dr. Sami İpek işbirliği ile yapımı tamamlanan Mehmed Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Bir yandan pandemi ile mücadele ederken bir yandan da bir biri ardına yatırımları hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesinde Hayırsever Dr. Sami İpek işbirliği ile yapımı tamamlanan Mehmed Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Hüseyin Nail Anlar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke katıldı.

Geçtiğimiz hafta merkezin hayırseveri Dr. Sami İpek'i kaybettikleri için hüzünlü ve buruk bir açılış yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

"13 Kasım tarihinde Mehmet Zahid Kotku Efendi rahmet etmiş. Bugün vefat ettiği gün olduğu için Rahmetli Sami Abi bugün açalım demişti. Rahmetli Sami Abi'yi geçtiğimiz pazar günü defnettik. Çok şükür sözümüzü tuttuk ve bugün bu güzel hayır eseri hayata geçti. Güzel bir hayra vesile olduk. Kadınlarımıza ve gençlerimize faydalı olacak nezih eşine az rastlanır bir merkez oldu. Burası çeşitli sosyal ve kültürel çalışmaların yapılacağı yer olacak. Rabbim Sami Abi'yi yaptırdığı bu güzel tesise ismini de verdiği İslam Alimi Mehmed Zahid Kotku'ya kendisini komşu eylesin. Burada emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma ve tüm hayırseverlere ilçemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Melikgazi'mize hayırlı olsun."

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ise, "Güzel insanlar geride güzel eserler bırakırlar. Böylesine güzel bir günde böyle güzel bir tesisi açılışını nasip ettiği için Rabbimize şükürler olsun. Tüm mahallelerimizde kadınların ve çocuklarımızın nezih ortamlarda hizmet alan kuran kursu yapan ve önümüzü açan herkese, bu güzel tesisi buraya kazandıran Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ederim" diye ifade etti.

Merkezin kısa sürede hayata geçmesinde emeği çok olan Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür eden Hayırsever Dr. Sami İpek'in oğlu Ali İpek, "Diyanet Eğitim Merkezimizin açılışını yaptığımız bu buruk bugünde babamın en büyük dileğini hayata geçirdik. Mehmed Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezini kısa zamanda hayata geçiren Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim. Her daim bu güzel merkezde hayırlı işler yapılmasını diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kadın ve çocukların bir araya geleceği, Kayseri'deki en güzel projelerden bir tanesi olacak Mehmed Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezinin giriş katında 4-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dini ve ahlaki gelişimini destekleyen sınıf ve oyun odaları, 1. katta ise bayanların dini ve ahlaki eğitimlerine yönelik sınıflar ile toplu etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon ve kütüphane bulunuyor. - KAYSERİ

Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış
Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış
Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış
Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış
Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış
Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış
Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'de hüzünlü ve aynı zamanda gururlu açılış - Son Dakika


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