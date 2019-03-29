Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de 'Huzur Toplantısı' Yapıldı

Melikgazi'de 'Huzur Toplantısı' Yapıldı

53 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Polis Merkezi Amirliği koordinesinde güvenlik hizmetlerine toplumun katılım ve desteğini alarak farkındalık oluşturmak, güvenlik ve asayiş konularında vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek...

Melikgazi'de 'Huzur Toplantısı' Yapıldı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Polis Merkezi Amirliği koordinesinde güvenlik hizmetlerine toplumun katılım ve desteğini alarak farkındalık oluşturmak, güvenlik ve asayiş konularında vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla 'Melikgazi İlçesi Huzur Toplantısı' düzenlendi.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Polis Memuru Ahmet Geben Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya Başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim amirleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaflar, site apartman görevlileri ve mahalle sakinlerinden oluşan 90 vatandaş katıldı. Toplantıda; katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcileri ve katılımcılar genel güvenlik, asayiş konuları ve diğer asayişe yönelik konular hakkında Toplantı Başkanı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya bilgilendirme yaptı.

Toplantıda ayrıca Melikgazi ilçe asayiş, trafik konularında da bilgilendirmelerde bulunuldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Melikgazi, Güncel
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