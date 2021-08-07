Üye Girişi
Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor - Son Dakika

Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor

07.08.2021 15:56
Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor, System.String[]

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Germir Mahallesi'nde belediye ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Ayten-Hacı Ömer Kara Cami'nin açılışını yaptı.

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Germir Mahallesi'nde belediye ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Ayten-Hacı Ömer Kara Cami'nin açılışını yaptı.

Açılış programına, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Melikgazi'de 2 yıl içerisinde birçok ilde yapılamayan hizmet ve yatırım yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri'deki belediyemizin yapmış olduğu model var. İl Sağlık Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi çalışıyoruz. Asli görevlerimiz okul, cami, sağlık ocağı yapmak değil ama biz ihtiyaç olan yerlerde okul, cami ve sağlık ocağı gibi tesisler yapıyoruz. Kayseri'deki belediyelerimiz el birliği içinde gayretle çalışıyor. Rabbim nice hayırları birlikte yapmayı nasip etsin. Melikgazi'mizde 2 yıl içinde 30'un üzerinde yatırım yapıyoruz. Melikgazi'nin okul ihtiyacını karşılamak için şuanda 12 civarında okul inşaatı devam ediyor. 8 tane cami inşaatı ve 7 cami inşaatı devam ediyor. 2024'e hedefimizi Melikgazi'de sağlık ocağı ihtiyacı kalmayacak şekilde yaptık. Cami ve Kuran Kursu ile ilgili büyük ölçüde ihtiyacı gidereceğiz. Melikgazi'de okul ihtiyacımızı karşılamak üzere çalışıyoruz. Birçok ilde yapılamayan yatırımları biz ilçe olarak yapıyoruz. Rabbim daim eylesin. Ayten- Hacı Ömer Kara Camimizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Caminin yapımında büyük emekleri olan ve kısa süre önce ahirete irtihal eden hayırseverimiz Hacı Ömer Kara'ya Allah'tan rahmet, kıymetli eşi Ayten Hanımefendi'ye de sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Rabbim, böyle güzel insanların sayılarını artırsın, keselerine Halil İbrahim bereketi versin. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Açılışta konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı ise emeği geçen herkese teşekkür ederek caminin Kayseri'ye ve Melikgazi'ye hayırlı olmasını dilediler.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de caminin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu güzel eserin yapımında katkı veren Ayten Abla ve Ömer Amca'dan Allah razı olsun. Kayseri hayırları ile isim yapmış bir şehrimiz. İbadete açılan bu camimizin cemaatinin çok olmasını dilerim. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor
Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor
Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor
Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor
Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor

Mehmet Özhaseki, Melikgazi, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

220 yangın kontrol altına alındı, 5 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 16:25 220 yangın kontrol altına alındı, 5 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı 16:19 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz 16:10 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı 15:42 Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı 15:19 Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı Ortaköy'de bulunan bir restoranın çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi 14:58 Ortaköy'de bulunan bir restoranın çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor 14:26 Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu 14:02 Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu

Son Dakika Haberleri
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 220 yangın kontrol altına alındı, 5 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
15:42 Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı
15:14 Vicdansızlar 3 günlük bebeği yol kenarına attılar! Minik kızı çiftçiler buldu
15:09 Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti
15:08 Datça'da korkutan sahil görüntüsü! Kumsalı beyaz bir örtü kapladı
14:56 Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi
Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı         
16:32
Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak         
16:24
Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor         
16:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin faturasına 10 kat zam teklif etmesinden sonra partisi CHP'ye de rest çekti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin faturasına 10 kat zam teklif etmesinden sonra partisi CHP'ye de rest çekti         
15:59
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi         
14:56
Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti         
14:19
Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi         
13:39
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı         
13:21
Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle         
13:13
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki         
10:52
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 16:36:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi'de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement