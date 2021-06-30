Melikgazi'de iki yatırım birden hayata geçiyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi'nde Hayırsever Sarıalp ailesiyle birlikte yaptığı Ahmet-Selehattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi ve Yeşilyurt'ta yine Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami'nin 2 Temmuz Cuma günü açılışını yapacak.

Açılışlar ile ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak pandemiyi fırsata çevirdik. Yeni projeler hayata geçirdik, ilçemizi bir adım daha öne taşıdık. İlçemize daha seri ve nitelikli hizmet ediyoruz. İhtiyaç olan yerlere göre projeler yapıyor ve eksiklikleri bir bir gideriyoruz. Hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz. Eğitime, ibadete, sağlığa, sosyal hayata ve kültüre destek olmak için ihtiyaç olan yerlerde yatırımları hayata geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize en güzel çalışmaları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Palancıoğlu, "Kısa zaman önce hayırseverlerimiz ile yapımına başladığımız bu iki yatırımımızı çok şükür tamamladık. 2 Temmuz Cuma günü Yeşilyurt'ta saat 13.00'de Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami'ni açıyoruz. Sonrasında Tınaztepe Mahallesi'nde saat 16.00'da Ahmet-Selehattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezini hizmete açacağız. Bu iki nitelikli yatırımımız Melikgazi'mize ve Kayserimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ