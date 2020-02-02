Melikgazi'de ilk e-spor kulübü kuruluyor - Son Dakika

Sporla ilgili yine yeni bir proje daha hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan "e-spor"u hayata geçiriyor.



Spora ve sporcuya değer verdiklerini ve gençleri spora yönlendirmek için yeni projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gençlere güzel bir duyurumuz olacak. Gençlerimizi seviyor, onların iyiliği için yeni projeler hayata geçiriyoruz. Spora değer veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde sporla ilgili spor lisesi kuracağımızın müjdesini vermiştik. Farklı alanlarda gençlerimize farklılıkları yaşatacağız. Melikgazi Belediyesi olarak e-spor takımı kuruyoruz. E-spor online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı. Diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektiriyor. Bu takımda yer almak isteyen 16 yaş ve üzerindeki sporseverleri belediyemize başvuruya bekliyoruz. Çocuklarımız internette çok zaman harcıyor. Çocuklarımızı doğru yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizin kuracağı ortamda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi farklı takımların kurmuş olduğu e-spor kulübü gibi kulüp oluşturacağız. Burada çeşitli müsabakalar yapacağız. Kayseri'de ki ilk e-spor takımında yer almak istiyorsanız sizleri de aramızda görmek istiyoruz." dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, diğer spor müsabakalarındaki gibi e-spor müsabakalarında da kişiler veya takımların karşı karşıya getirileceğini, çeşitli yeteneklerinin konuşacağını ve keyifli bir ortam oluşturulacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ