Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de İmar Mevzuatındaki Değişikler Değerlendirildi
Son Dakika Güncel Haber

Melikgazi'de İmar Mevzuatındaki Değişikler Değerlendirildi

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri şehrinin çok yönlü bir gelişim gerçekleştirdiğini bu amaç ile kent yöneticileri olarak ilgili kurum, kuruluş ve mesleki odalar ile birlikte, dayanışma ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Melikgazi'de İmar Mevzuatındaki Değişikler Değerlendirildi, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri şehrinin çok yönlü bir gelişim gerçekleştirdiğini bu amaç ile kent yöneticileri olarak ilgili kurum, kuruluş ve mesleki odalar ile birlikte, dayanışma ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyeleri olarak şehirde faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Uzmanları ile bir araya gelerek teknik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, İmar Mevzuatında gerçekleştirilen değişikliklerin değerlendirilerek farkı yorum ve uygulamalara mahal vermeden ortak çalışma grubu içinde birlikteliğin sağlandığını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantının çok yararları sonuçlar elde edildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu tür şehrin gelişmesine, büyümesine ve sürekliliğine yönelik özel ihtisas toplantıların devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
mustafa palancıoğlu, melikgazi, kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedelli askerlik ve imar barışı bütçeye katkı sağladı Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı Son Dakika! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:17:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de İmar Mevzuatındaki Değişikler Değerlendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]