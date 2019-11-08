Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de 'Kalite Yönetim Toplantısı'
Son Dakika Güncel Melikgazi'de 'Kalite Yönetim Toplantısı'

Melikgazi'de 'Kalite Yönetim Toplantısı'

6 saat önce

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları Melikgazi Belediyesi'nde izleme denetiminde bulunarak birim müdürlerine kalite yönetim sistemi hakkında bilgi verdiler.

Melikgazi'de 'Kalite Yönetim Toplantısı', System.String[]

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları Melikgazi Belediyesi'nde izleme denetiminde bulunarak birim müdürlerine kalite yönetim sistemi hakkında bilgi verdiler.


Sağlık, eğitim, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda ilçe sakinlerine en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye hizmetlerinde ve yönetiminde her zaman kaliteye önem veriyoruz. Belediyemizde uzun yıllardır TSE 9001 kalite yönetim sistemi uygulanmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi ile vatandaşın daha kaliteli hizmetler alması, her birimin ve her personelin standart hizmet sunmasını amaçlanıyor. Yapılan izleme ziyaretleri ile dışarıdan bir göz olarak eksikliklerimizin fark edilmesine büyük katkılar sağlanıyor. Bu konuda gayret eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu yönetim sistemleriyle yaptığımız hizmet standartlarının daha üstüne çıkararak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kalite Yönetim Sistemini bütün personelimizin desteklemesi sağlanabilir. Hedefimiz hizmet standardını yükseltmek ve insanlarımızın memnuniyetini artırmak. Bu tür denetimlerin faydaları olduğuna inanıyoruz. Belediyemizde TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır" dedi.


TSE uzmanları gün boyunca belediye birim müdürlüklerinde gözetim tetkiki yaparak çalışmaları gözlemlediler. - KAYSERİ

Türk Standartları Enstitüsü, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:06:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de 'Kalite Yönetim Toplantısı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]