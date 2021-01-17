Melikgazi'de kar temizleme ve tuzlama ekipleri göreve hazır - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yoğun kar ve buzlanmaya karşı her zaman hazırlıklı olduklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyeceğini ön görerek kar temizleme ve tuzlama ekiplerinin göreve hazır olduklarını belirtti.

Özellikle Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi, Battalgazi, Tavlusun, Turan, Erciyes ve Hisarcık yolunda greyder ile tuz serpme araçları bulundurduklarını aktaran Palancıoğlu, "Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile önceden planlama yapıldı. Belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiralama ile hizmetin daha seri ve verimli olması için çalışıyoruz. Yeni alınan kar kürüme ile tuz serpme araçları en küçük sokaklarda dahi çalışma yapabiliyor." ifadelerini kullandı.