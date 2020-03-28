Melikgazi'de Kayapulu Mezarlığı'nın tescili imar planlarına işlendi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayapulu Mezarlığı'nın tescilli mezarlık alanlarının ve koruma sınırının belirlenerek plana işlendiğini bildirdi.

Başkan Palancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kayapulu Mezarlığı'nın belediye meclis kararı ile tescilli mezarlık alanları ve koruma sınırının belirlenerek plana işlendiğini belirtti.

Melikgazi'de 40 ayrı bölgede mezarlık alanı bulunduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak Mimarsinan Mahallesi Kayapulu mezarlık alanın tescilli mezarlık alanı ve koruma sınırı belirlendi. Belirlenen sınırın imar planına işlenmesi sağlandı. Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde yer alan 40 mezarlık alanından 13'ü taşınmaz kültür varlıkları envanterinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu kültür alanları ve mirası belediyemizin koruması altındadır."