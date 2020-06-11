Melikgazi'de kentsel dönüşüm dairelerinin kurası çekilecek - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan 208 dairenin kurası çekilip, anahtarları teslim edilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazım Karabekir Mahallesinde 6 bloktan oluşan dairelerin kura çekimi ile anahtar teslim töreni yarın saat 17.00'de gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yenilenen her mahallede kentsel dönüşüm ile birlikte sosyal değişimin de sağlanacağını belirtti.

Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi'nin belediye tarafından gerçekleştirilen en büyük projelerinden biri olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İnsana yakışır hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Kayseri ve ilçemize yakışır yeni yaşam alanlarını yapıyoruz. Okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi gibi tüm sosyal donatıları yapılmış, her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda yeni yaşam alanları sunuyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu bizler için çok önemli. Şimdiden tüm hak sahiplerine yeni sıcak yuvalarının hayırlı olmasını diler, aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzur içerisinde yaşamalarını temenni ederim."