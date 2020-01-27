Melikgazi'de kentsel dönüşüm kurası çekildi - Son Dakika
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Melikgazi'de kentsel dönüşüm kurası çekildi

6 saat önce

Melikgazi Belediyesince başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptırılan dairelerin hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Melikgazi'de kentsel dönüşüm kurası çekildi, System.String[]

Melikgazi Belediyesince başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptırılan dairelerin hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde Küçükali Mahallesi'ndeki 70 dairenin hak sahibi belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anbar, Küçükali ve Kazım Karabekir mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm projesinde tamamlanan dairelerin hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Birçok hak sahibinin bu kışı sıcak yuvalarında geçirdiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalara en büyük desteği vatandaşlarımız veriyor. Onlar bize güveniyor biz de onların bu güvenine layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu bizler için çok önemli. 'referans dönüşüm projemiz' ile hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden modern konutlarına taşımaya devam ediyoruz. Bir yandan inşaatlarımız tüm hızıyla yükselirken diğer yandan tamamlanan dairelerin sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapıyoruz. Şimdiden tüm hak sahiplerine yeni sıcak yuvalarının hayırlı olmasını ve aileleri ile birlikte huzur içerisinde yaşamalarını temenni ediyorum."

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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