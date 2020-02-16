Melikgazi'de kişi başına 854 Lira Yatırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi'de kişi başına 854 Lira Yatırım - Son Dakika

Melikgazi'de kişi başına 854 Lira Yatırım

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı bütçesinin Melikgazi Belediyesi Meclisi'nce 480 milyon lira olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2019 yılı bütçesi ile gerçekleştirilen hizmetler ilçe halkının Melikgazili olmanın farkını yaşadıklarını söyledi.

Melikgazi'de kişi başına 854 Lira Yatırım, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı bütçesinin Melikgazi Belediyesi Meclisi'nce 480 milyon lira olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2019 yılı bütçesi ile gerçekleştirilen hizmetler ilçe halkının Melikgazili olmanın farkını yaşadıklarını söyledi.


2020 yılı bütçesinin 480 milyon lira olduğunu ve bunun yüzde 76'sının yani 365 milyon liralık bölümün yatırıma ve hizmete yönelik olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi'nin bütçeleri, yatırım ve hizmetleri hakkında fikir vermektedir. Çünkü bütçelerin yüzde 76'dan fazlası yatırım ve hizmetlerde kullanılacaktır. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılı bütçe ile yapılan yatırımlar, şehrin fiziki haritası değişecektir. Katılımcı bir demokrasi ile bir yönetim sergilenecek olup, Melikgazi hizmeti her an her yerde olacaktır." dedi.


Melikgazi ilçe nüfusunun 562 bin olduğunu 2020 yılı bütçesinin 480 milyon lira olarak kabul edildiğini buna göre her Melikgaziliye 854 liralık bir yatırım gerçekleştirileceğini kaydeden Dr. Mustafa Palancıoğlu, bütçenin tutarının dahi bir anlam ifade ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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