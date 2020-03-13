Melikgazi'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Melikgazi'de koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal ve spor tesislerindeki hizmetlere ara verdi.

Melikgazi'de koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Melikgazi Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal ve spor tesislerindeki hizmetlere ara verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, iptal edilen etkinlikler ve hizmetlerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"16 Mart tarihinden itibaren tesislerimizde yapılan tüm kurslar, spor salonları dahil, ilçe halk eğitim ile irtibatlı halde 30 Mart tarihine kadar durdurulmuştur. Önümüzdeki hafta düzenleyeceğimiz İstiklal Marşı ve Çanakkale konulu tiyatro gösterileri ve diğer etkinliklerimiz ertelenecektir."

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:58 Kaynak: AA
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