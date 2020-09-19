Melikgazi'de Kovid-19'a karşı yeni önlemler - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındığını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacı ile alınan kararların öncelikle uygulanacağını belirtti.

İlçedeki parkların bir ay süreyle kapatıldığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren bir ay süreyle site içerisindeki çocuk oyun alanları da dahil parkların etrafı şerit ile kapatılarak bu alanlara çocukların girmesi engellenecektir. Tüm piknik alanları 15 gün süre kapatılacaktır. Son olarak Hunat ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çay ocaklarının 15 gün süre ile kapatılması kararı alınmıştır. Bu alanlar denetim ekiplerince denetlenecektir. Ayrıca vatandaşlar çarşı bölgesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyarılacaktır."