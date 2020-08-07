Melikgazi'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Melikgazi ilçesinde denetimlere devam edildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kazancılar Çarşısı'nda gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri denetiminde vatandaşlara, temizlik, maske ve mesafe kuralını hatırlattı.

Burada açıklamada bulunan Palancıoğlu, pandemi süreci ile ilgili 13 Mart'tan itibaren çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Özellikle kamusal alanlar ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Palacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de denetim çalışmasına katıldık. Esnaf ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulunduk, hatırlatmalar yaptık. Vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz ama bu işi bırakmamak lazım. Özellikle temizlik, mesafe ve maske konusunu sürekli gündemde tutarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız. Salgın süreci boyunca özveri ile çalışan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."