Melikgazi'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, pazar yerleri denetimlerini sürdüren Palancıoğlu'nun, Keykubat Mahallesi'ndeki alınan önlemleri incelediği ve tedbirlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara ve esnafa teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, vatandaşların hijyenik bir ortamda güvenle alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla pazar içerisinde belediye olarak gerekli her türlü tedbiri alarak, titiz bir dezenfekte çalışması yürüttüklerini, pazar içerisinde zabıta görevlileri tarafından denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Alınan tüm tedbirlerin toplum sağlığı için olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Keykubat Mahallesi pazar yerinde esnafımızı ziyaret ederek koronavirüse karşı bilgilendirmelerde bulunduk. Tedbirlere uymak ve virüsü yenmek bizim elimizde. Maskemizi takalım, fiziksel mesafemizi koruyalım ve el temizliğimize dikkat edelim, sağlıkla kalalım. Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada tedbirlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum."