Melikgazi'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kaymakam Bülent Karacan, bir alışveriş merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu ve Karacan, alışveriş merkezindeki denetimlerde uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Esnaf ve vatandaşlara maske ile kolonya dağıtan Palacıoloğlu, şunları kaydetti:

"Son günlerdeki vaka sayıları göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin ve hepimiz ortak bir salgın tehdidi ile karşı karşıyayız. Sağlık güvenliğimizin tesisi için gösterilecek ciddiyet, hepimizin görevi. Bu denetimlerin hepsi halkımızın sağlığı için. Temel prensiplerimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlarımızın hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum."

Kaymakam Karacan da denetimlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını ifade etti.