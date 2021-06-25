Melikgazi'de köy pazarı için başvular yarın başlıyor - Son Dakika

Melikgazi ilçesinde kurulacak köy pazarı yerleri için başvurular yarın başlıyor. Alınan başvurulardan sonra üreticilerin pazardaki standı için 2 Temmuz Cuma günü kura çekimi yapılacak.

Sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak için böyle bir uygulama yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarladan tezgahlara üreticilerin ürünlerini doğrudan satışının yapılmasından mutluluk duyuyoruz. Bugün en önemli meselelerimizden biri gıda da güvenliktir. Gıdada güvenlik, tarımdan başlar. Bizde bu konu üzerinde çalışıyoruz. Üretici olmayan kardeşlerimiz köy pazarında yer almayacak. Organik, taze ve doğal ürünlerin satıldığı pazarları korumak ve yaşatmak için çalışıyoruz. Bu konuya da her zaman hassasiyet ile yaklaşıyoruz. Gerçekten üretim yapan çiftçimizi korumuş olacağız hem de köy pazarlarında daha kaliteli meyve sebze satışını sağlamış olacağız. Köy pazarında yer almak isteyen üreticilerimiz yarın, çiftçi kayıt sistem (ÇKS) belgesi, bir adet fotoğraf, bir adet kimlik fotokopisi ile Hunat Zabıta Amirliğimize başvuru yapabilirler. Başvurular alındıktan sonra da 2 Temmuz Cuma günü üreticilerin pazardaki standı için kura çekimi yapacağız" dedi. - KAYSERİ