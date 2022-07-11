Melikgazi'de kurban kesimi sonrası çevre temizliği yapıldı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince kurban satışlarının yapıldığı hayvan pazarı, kesim yerleri, cadde ve sokaklar temizlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı'nın sona yaklaşmasıyla kötü koku ve çevre kirliliği oluşmaması için harekete geçtiklerini belirtti.

Palancıoğlu, kurban satış ve kesim alanlarının süpürüp çöplerin toplandığını, ilaçlama ve kireçleme yapıldığını, sokak ve konteynerlerin de yıkandığını kaydetti.