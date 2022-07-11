Melikgazi'de kurban kesimi sonrası çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi'de kurban kesimi sonrası çevre temizliği yapıldı

11.07.2022 16:09
Melikgazi'de kurban kesimi sonrası çevre temizliği yapıldı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince kurban satışlarının yapıldığı hayvan pazarı, kesim yerleri, cadde ve sokaklar temizlendi.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince kurban satışlarının yapıldığı hayvan pazarı, kesim yerleri, cadde ve sokaklar temizlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı'nın sona yaklaşmasıyla kötü koku ve çevre kirliliği oluşmaması için harekete geçtiklerini belirtti.

Palancıoğlu, kurban satış ve kesim alanlarının süpürüp çöplerin toplandığını, ilaçlama ve kireçleme yapıldığını, sokak ve konteynerlerin de yıkandığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı Kayseri'de kurban etinden sucuk yapma geleneği sürüyor Kayseri'de kurban etinden sucuk yapma geleneği sürüyor
Kaynak: AA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi'de kurban kesimi sonrası çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 Kırgızistan'da düşen çığ turistlere kadar ulaştı! Son anda kurtuldular
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino'da
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:10 Kayalıklara çarpan tekne iş insanı ve eşine mezar oldu! Küçük kızları, 150 metre yüzerek kurtulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 16:14:13. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi'de kurban kesimi sonrası çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement