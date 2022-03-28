Melikgazi'de kütüphaneler için protokol imzalandı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesinin ilçeye kazandıracağı 8 kütüphane için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokol töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde açılan kütüphaneler sayesinde gençlerin şehir merkezine gelmeden ders çalışma imkanı bulduklarını belirtti.

İmzalanan protokolle ilk etapta 9 bin 500 kitabın kütüphanelere geleceğini aktaran Palancıoğlu, "Bu devam edecek. Böylece kütüphanelerimiz çok daha güzel bir ortamda gençlerimizi ağırlayacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz için el ele verdik, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Melikgazi'ye yepyeni bir kültür alanı kazandıracak kütüphanelerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

58. Kütüphane Haftası'nın kutlandığını anımsatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise bu yıl "Kütüphanede Hayat Var" temasının işlendiğini kaydetti.