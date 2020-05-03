Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, koronavirüs ile mücadele çalışmalarına devam ederken bir yandan da ilçe genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımını yaparak bayrama hazır hale getiriyor.

Gesi Vekse Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelmesiyle beraber mezarlık ziyaretlerinin arttığını ve kendilerinin de bölgelerinde bulunan 40 mezarlığın bakımını yapmaya başladıklarını belirtti.

Bu süreçte kabir ziyareti yapacak vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında da uyaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum. Tabii bizler mümkün olduğunca farklı alanlarda koşturuyoruz. Bir belediyenin çalıştığı alan sadece temizlik, yol, asfalt değil kaldırım değil aynı zamanda defin işlemleri ve mezarlıklar da bizim sorumluluğumuz altında. Bu kapsamda biz 19 mahallede tam 40 mezarlığa hizmet veriyoruz. Bu 40 mezarlıkta ziyaretler özellikle yoğun olarak Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce başlıyor. Lütfen kendinizi riske atmayın. Bu yıl biraz daha temkinli biraz daha dikkatli olarak sosyal mesafeye uyarak mezarlık ziyaretleri yapalım."