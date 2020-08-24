Melikgazi'de nikahlar açık havada yapılabilecek - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evlenmek isteyen çiftler, belediye tarafından bir parkta hazırlanan "kır nikahı alanında" dünya evine giriyor.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlenmek isteyen çiftlerin talepleri dikkate alınarak Gültepe Parkı'ndaki "kır nikahı alanı" düzenlendi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kovid-19 kapsamında belirlenen tüm kurallara kır nikahı alanında uyulduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde daha rahat ve tedbirli nikah kıymak için Gültepe Parkı içine kır nikahı alanı yaptık. Talep edilmesi halinde artık nikahlarımızı burada kıyacağız. Bu güzel ortamı çiftlerimiz için hazırladık. Rabbim tüm bekarlara hayırlı ömür yazsın ve tüm çiftlerimize mutlu, huzurlu bir yaşam nasip etsin. Melikgazi Belediyesi olarak salgın kapsamında tüm tedbirleri alarak açık alanda kır nikahı kıymaya başlamış olduk."