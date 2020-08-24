Melikgazi'de nikahlar artık kır nikahı şeklinde olacak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftler için tasarladığı yeni kır nikahı alanında nikah kıymaya başladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle çiftlerin taleplerini dikkat alan Melikgazi Belediyesi nikahları riske atamayarak, Gültepe Parkı içindeki "Kır Nikahı Alanı"nda açık havada nikah törenleri düzenlemeye başladı.

Kır nikahı alanında nikah kıyan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi sürecinde daha rahat ve tedbirli nikah kıymak için Gültepe Parkı içine kır nikahı alanı yaptık. Talep edilmesi halinde artık nikahlarımızı kır nikahı olarak kıyacağız. Bu güzel ortamı çiftlerimiz için hazırladık. Rabbim tüm bekarlara hayırlı ömür yazsın ve tüm çiftlerimize mutlu huzurlu bir yaşam nasip etsin. Melikgazi Belediyesi olarak salgın kapsamında tüm tedbirleri alarak açık alanda kır nikahı kıymaya başlamış olduk. Parkın içindeki kır nikahı alanında açık havada kıyılan nikahlara, nikah memuru, gelin, damat, nikah şahitleri ve davetliler sosyal mesafe kurallarına uyarak katılıyor. Hijyen ve maske kurallarının sıkı denetlendiği açık hava nikah törenlerinde parkın genişliği nedeniyle sosyal mesafeyi korumak da vatandaşlar için daha kolay oldu. Nikah törenlerimiz yeni yapılan kır nikahı alımızda yaz boyunca devam edecek. Bu yeni nikah mekanımız ilçemize hayırlı olsun. Tüm nikah kıymak isteyecek olan çiftlerimizi yeni kır nikahı alanımıza bekliyoruz." dedi. - KAYSERİ