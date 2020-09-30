Melikgazi'de panolardaki "80" rakamı merak uyandırdı - Son Dakika

Melikgazi'de panolardaki "80" rakamı merak uyandırdı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak şehrin birçok yerinde yer alan pano ve billboardlardaki "Melikgazi'de 80 Günde Ne Yapılır?" "Melikgazi'ye 80 Gün Yeter mi?" "Melikgazi'de 80 Günde Biter mi?", "Melikgazi'de 80 Gün?

Melikgazi'de panolardaki

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak şehrin birçok yerinde yer alan pano ve billboardlardaki "Melikgazi'de 80 Günde Ne Yapılır?" "Melikgazi'ye 80 Gün Yeter mi?" "Melikgazi'de 80 Günde Biter mi?", "Melikgazi'de 80 Gün?" ve "Melikgazi'de 80 Gün Sonra Ne Olacak?" ilanların kamuoyunda büyük bir gizem ve merak oluşturduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştiği çalışmalar ve yatırımlarla örnek ve referans belediye olarak bilindiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, panolardaki gizemin vatandaşlar arasında çok konuşulduğunu ve birçok tahminler üretildiğini söyleyerek Melikgazi Belediyesi'nin birçok alanda büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımları başarı ile gerçekleştirdiğini kaydetti.

Melikgazi'de 80 rakamı sürprize gebe

Beklentilerin ve hizmet çıtasının çok yüksek olduğu Melikgazi'de her yaş gurubunun kendine özgün tahminlerde bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yine kamuoyunda bir ses getirecek ve ülkemizde ilk olacak bir yatırımı, etkinliği ve hizmeti yerine getireceğiz. Bunu da 80 rakamı ile bağdaştırdık. 1 hafta merakla beklenen 80 rakamındaki büyük sürprizi pazartesi günü vatandaşlarımızla paylaşacağız. Vatandaşlarımız hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de Kayseri genelindeki bilboardlardan bu merak uyandıran projemizi görmüş olacaklar" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'de panolardaki 80 rakamı merak uyandırdı
Melikgazi'de panolardaki 80 rakamı merak uyandırdı

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'de panolardaki '80' rakamı merak uyandırdı - Son Dakika

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