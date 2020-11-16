Melikgazi'de projeler ardı ardına hayata geçiyor - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede hayata geçireceği projelerin maketini yaptıklarını ve Melikgazi Belediyesi'nde sergilediklerini söyledi.

Kısa sürede birçok projeyi gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi, inşaatına başlanan 20'nin üzerinde okul, sağlık ocağı, cami ve Kuran Kursu gibi projeleri hayata geçirdi. Belediyede sergilenen proje maketlerinin başında bir açıklama yapan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi;

"Burada sergilediğimiz projelerin maketlerini Melikgazi Belediyesi olarak bir bir hayata geçiriyoruz. Tınaztepe'de Ahmet- Selehattin Sarıalp aile sağlığı merkezimiz tamamlanmak üzere burayı yakında hayata geçireceğiz. Bir diğeri ise Sakarya Mahallemizde hayata geçireceğimiz Muzaffer Kantarcı Aile Sağlık Merkezi. Esentepe Mahallemizde ise Mehmed Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezini hizmete açtık. Hayırlı olmasını dilerim. Bir diğer Kur'an Kursu ise Danışment Mahallemizde Fatma İmamoğlu hayırseverimizle birlikte hayata geçirdik. Bunu da yakında açacağız. Konaklar Mahallemize Ayten Kara ve Hacı Ömer Kara çiftimizle yaptığımız bir camimiz var. Kabası bitti inşallah ilkbahar ayı gibi ibadete açacağız. Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulumuzun da kabası bitti. Şükrü Baktır Amca'nın katkılarıyla çok özel projemizi de Altınoluk Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Lisemizin temelini inşallah nisan ayı gibi atacağız. Erciyes Üniversitesi'nde şuanda inşaatı devam eden ikinci camimiz hızla yükseliyor. İnşallah seneye açılışını yapacağız. Bir diğer camimiz İldem Yeşilyurt Mahallesine hitap eden hayırseverimiz Hamdi Amca ile yaptığımız Hamdi Şanlıünal Cami. Bir diğeri de Mustafa Kemal Şanlıoğlu Cami. Buranın inşaatı devam ediyor. Recep Mamur aşevimizi de tamamlayıp hizmete açtık. Projesini hazırladığımız ya da inşaatına başladığımız 20'nin üzerinde okul, sağlık ocağı, cami ve Kuran Kursu gibi projelerimiz var. Osman Ulubaş ve Saffet Arslan ile de yeni okullar yapıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederim. Melikgazi'mizde hayata geçirdiğimiz projelerimizi hem hayırseverlerimiz hem de belediyemiz olarak yapıyor kısa zamanda hayata geçiriyoruz. ve böylece kazanan Melikgazi'miz oluyor. Kısa zamanda hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerimiz ilçemize hayırlı olsun." - KAYSERİ