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Melikgazi'de 'Salça Günleri' başlıyor

1 saat önce

Türkiye'de ilk kez Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun Talas Belediye başkanıyken Talas'ta başlattığı 'Salça Günleri' Melikgazi'de başlıyor.

Melikgazi'de 'Salça Günleri' başlıyor, System.String[]

Türkiye'de ilk kez Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun Talas Belediye başkanıyken Talas'ta başlattığı 'Salça Günleri' Melikgazi'de başlıyor.


Tüm vatandaşların yararlanabilmesi için iki ayrı bölgede gerçekleştirilecek olan 'Melikgazi Salça Günleri' 02-12 Eylül tarihlerinde Mimarsinan Evliyalar Bölgesi'nde ve 14-24 Eylül tarihlerinde ise Belsin Kocatepe Mahallesi Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzu arkasında yapılacak. Vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılandığı 'Salça Günleri'ne tüm Melikgazilileri davet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Salça kaynatılacak bölgeleri ekiplerimizle inceleyerek belirledik. İlçemizde iki ayrı bölgede salça kaynatma günleri düzenleyeceğiz. Salça Günleri'nde Melikgazililer zahmet çekmeden kışlık hazırlıklarını yapabilecek. Salça döneminde vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet alıyoruz. 15 katlı binaların arasında vatandaşlarımız eski geleneklerini sürdürerek salça kaynatıyorlar. Buda hem çevre kirliliği oluşturuyor hem de çok şikayet geliyordu. Bizde bir alanda toplu salça kaynatma etkinliği yaparak bunun önüne geçmek istiyoruz. Hem de vatandaşlarımızın bu etkinliklerle birlik ve beraberliği pekişiyor. Çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor." dedi.


Belediyenin birçok imkanı vatandaşa ücretsiz sunacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Halkımız salça kaynatma ve diğer kışlık ihtiyaçların hazırlığını burada yapabilecekler. Kışlık hazırlığını yapmak isteyen Talaslı vatandaşlarımız bu işlerini burada gerçekleştirebilecekler. Biz belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan, tuz ve bulaşık deterjanı veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinasını da alanda hazır bulunduruyoruz, sunduğumuz hizmetlerden herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Tüm Melikgazili hemşehrilerimi salca günlerine bekliyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Türkiye, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:57 Kaynak: İHA
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