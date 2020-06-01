Melikgazi'de şehir merkezi daha düzenli ve temiz olacak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma yasağını fırsat bilip Tacettin Veli Mahallesi'nde çevre düzenlemesine başlayarak, bölgede kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Temizliği yapılan alanlarda toplamda 24 bin metrekare alanda parke çalışması, yaya yolu ve otopark çalışması yapılacak.



Şehir merkezini her fırsatta temizlemeye özen gösterdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mahallelerde güvenliği tehdit eden metruk binaları yıkarak çevreye kötü görüntü oluşturan yerleri temizliyoruz. Burada hem yabani ot temizliği, süpürme işlemi de yapıldı. Lütfen caddeleri, sokakları temiz tutalım. Greyder, kepçe, sulama aracımız temizlik için sokağa çıkma yasağında çalıştı. Bölgeyi tertemiz hale getirdi. Sokaklara çöp atmayalım. Evlerimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremizi de böyle güzel tutalım. Herkes çevresine temiz bakarsa daha güzel bir şehrimiz olur. ve belediyeler olarak bizlerde temizliğe ayıracağımız kaynağı başka yerlere ayırırız" dedi.



Otopark sorunu olan yerlerde otopark çalışması yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:



"Şehir merkezinde çok fazla hisseli mülkiyet var. Bu sorunu çözmek uzun zaman alıyor. Dolayısıyla özel mülke asfalt dökemiyoruz. Ama en azından temizliğini yapıp çevreye kötü görüntü oluşturmamasını sağlıyoruz. Malzeme serip otopark haline getiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız burayı otopark olarak kullanabiliyor. Ücretsiz otopark olarak vatandaşımız kullanacak. Bu bölge hastanelerin yoğun olduğu bir bölge olduğu için temiz ve düzenli olması lazım. Bizde bu kapsamda sizler evde kalırken güzel bir çalışma başlattık. Sizleri Kayserimizi, Melikgazimizi temiz tutmaya davet ediyorum." - KAYSERİ