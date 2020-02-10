Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak ve yaban hayvanları ile kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Melikgazi Belediyesi zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak ve yaban hayvanları ile kuşlar için doğaya yem bıraktı.


Havaların soğuması nedeniyle barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sadece insan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile çalışmıyoruz, yaşayan her canlı için çalışmaları sürdürüyoruz. Şehrimize yağan kar ve aşırı soğuklar nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Sokak hayvanlarının kış aylarında da sorun yaşamaması için yemleme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Kış aylarında artan yemek artıklarını onların ulaşabileceği alanlara bırakmak her vatandaşın yapabileceği bir katkıdır. Dışarıda bizimle birlikte hayatını devam ettiren birçok canlı var. Yaz aylarında su, kış aylarında da yem bulmakta zorlanan bu dostlarımız için de çalışmamız gerekiyor. Ekiplerimiz gün gün ilçemizin çeşitli noktalarında bulunan yemliklere ve doğaya yemleme çalışması yapıyor" dedi.


Başkan Palancıoğlu, yapılan çalışmaların sadece kar yağdığı zaman değil, kış mevsimi boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
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