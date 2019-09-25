Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de sonbahar temizliği başladı
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Melikgazi'de sonbahar temizliği başladı

57 dakika önce

Melikgazi Belediyesi sonbahar temizliği kapsamında bağ ve sayfiye alanlarında, pazar yerleri ve taşkın su kanallarında temizlik yaptı.

Melikgazi'de sonbahar temizliği başladı, System.String[]

Melikgazi Belediyesi sonbahar temizliği kapsamında bağ ve sayfiye alanlarında, pazar yerleri ve taşkın su kanallarında temizlik yaptı.


16 semtte, 27 pazar yeri ve 100 km alanda taşkın su kanallarının temizlendiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçedeki çevre kirliliği konusunda belediye olarak hassas davranıyoruz. Taşkın su kanallarında gerekli çalışmaları önceden yaparak kanalların açık ve temiz olmasını sağlıyoruz. Bu alanlarda iş makineleri ile biriken çöp, moloz ve inşaat atıklarını temizliyoruz. Parklar, yollar, sosyal tesisler gibi birçok hizmeti yaparken ilçemizin temizlik hizmetlerini de aksatmıyoruz. Bağ ve sayfiye alanlarında çöp konteynırlarına bitki atığı, bahçe atıkları, ot ve benzeri atıkların atılmamasını rica ediyoruz. Daha temiz ve nezih bir ilçeden yaşamak ve çevre kirliliğine neden olmamak için vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Gelişen ve büyüyen ilçemizde temizlik ekiplerimiz planlı bir çalışma ile günlük temizlik yapmaktadır." dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, hızlı, seri ve nitelikli olması açısından temizlik işleri hizmetlerinin gün aşırı sürdüğünü söyledi. - KAYSERİ

Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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