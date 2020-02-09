Melikgazi'de söyleşi ve şiir gecesine büyük ilgi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Şair ve Yazar Serdar Tuncer ile ünlü şair ve yazarların anıldığı Sonsuzluk Kervanı programını gerçekleştirdi.



Yoğun bir ilginin olduğu programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilçemizin ve Kayseri'nin kültür hayatına katkı sağlamayı amaçlayarak düzenlediğimiz Şair ve Yazar Serdar Tuncer ile Sonsuzluk Kervanı adlı programımızı gerçekleştirdik. Ben Talas'ta birçok kültür programı başlatmıştım. İnşallah Melikgazi'mizde bu tür programlarımız artarak devam edecek. Bu tür programlar bir araya gelmemize vesile oluyor. Bu programlarla kendimizde olan değerleri buluyor, aslında özümüze dönüyoruz. Ülkemiz son zamanlarda zor günlerden geçiyor. Rabbim ülkemizin birliğini korusun, bizleri kötülüklerden esirgesin. Rabbim ülkemizin her zaman önünü, bahtını açık eylesin. Geçmişimize damga vurmuş değerli şair ve yazarlarımızla ilgili bilgiler aktaran ve şiirleriyle gönlümüzün pasını silen değerli şairimize de teşekkür ederim." dedi



Programda okuduğu şiirlerle göz dolduran Serdar Tuncer, Hz. Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazıl Kısakürek, Fethi Gemuhluoğlu, Nurettin Topçu, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt ve Nuri Pakdil gibi birçok büyük isimleri anarak, kendileriyle alakalı bilinmeyen yönlerini seyirciye aktardı. - KAYSERİ