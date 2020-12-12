Melikgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınla mücadelede yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, parklarda, kamu kurumlarında cami ve sağlık merkezlerinde ilaçlama yapmayı ihmal etmiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, halk sağlığının korunması amacıyla dezenfekte çalışmalarının süreceğini belirtti.

Palancıoğlu, vatandaşlardan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.