Melikgazi'de yapılacak okul için protokol imzalandı - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılacak okulun protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tavlusun Mahallesi'nde hayırsever Kadriye Güner ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle yapılacak Hüseyin-Kadriye Güner İlkokulu'nun protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, birçok projeyi hayırseverlerin katkısıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Melikgazi'ye güzel eserler kazandırdıklarını anlatan Palancıoğlu, şöyle devam etti:

'İnşallah kısa zamanda Tavlusun Mahallesi'nde ihtiyacı giderecek olan 8 derslikli güzel bir ilkokul yapacağız. Melikgazi'nin eğitim kurumlarının kaliteli hale getirilmesinde Kayserili hayırseverlerimizin desteği çok büyük. Kayseri'nin evlatları Kayseri'de çok güzel eserler inşa ediyor. Okul binaları, eğitim kompleksleri, sağlık tesisleri yapıyorlar. Okulumuzu hayırseverimiz ve belediyemiz ortaklaşa tamamlayacak ve çocuklarımızın daha konforlu ve daha nitelikli eğitim öğretim yapmalarına zemin hazırlamış olacağız."

Konuşmaların ardından, Vali Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Palancıoğlu ve hayırsever Kadriye Güner tarafından protokol imzalandı.