Melikgazi'de yaz kursları yeniden başlıyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesince tarafından her yıl organize edilen ücretsiz yaz kursları pandemi nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine bu yaz yeniden başlıyor. Yeni kayıtlar için başvurular alınmaya başladı.

Melikgazi Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli ve faydalı geçirebilmesi amacıyla 8-13 yaş aralığındaki tüm gençlere kapılarını açıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yaz kurslarının yeniden faaliyete geçtiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Temmuz ayı itibariyle artık normalleşme dönemine giriyoruz. Yaz kurslarında, çocuklar bir yandan boş zamanlarını değerlendirebilecek bir yandan da kendilerini geliştirebilecek. 8 alan 48 branşta 10 tesiste 8-13 yaş arası çocuklara eğitim verilecek olan kurslara kayıt yaptırmak isteyen herkesi bekleriz. Cimnastik kursu ise 6-9 yaş arasında olacak. Yaz kurslarımızda çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onların vakitlerini değerli ve dolu dolu geçirmelerini istiyoruz. Çocukların kendi ilgi alanlarına göre birçok kurs var. Spor, yabancı dil, müzik ve gösteri sanatları, bilişim teknolojileri, el sanatları, geleneksel oyunlar ve zeka oyunları, kişisel gelişim ve eğitim, mutfak becerileri gibi çeşitli alanda kurs açtık. Pandemi nedeniyle kısıtlamalardan dolayı evlerinden çıkamayan çocuklarımız, gençlerimiz yaz kurslarımızla birlikte hem zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirecekler, hem de sosyalleşmiş olacaklar" dedi. - KAYSERİ