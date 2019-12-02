Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de yeni bağlantı yolunun çalışmaları sürüyor
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Melikgazi'de yeni bağlantı yolunun çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi Sivas caddesini Talas'a bağlayan kanal boyu üzerinde bulunan gecekondu evlerin yıkımına devam ederek yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi'de yeni bağlantı yolunun çalışmaları sürüyor, System.String[]

Melikgazi Belediyesi Sivas caddesini Talas'a bağlayan kanal boyu üzerinde bulunan gecekondu evlerin yıkımına devam ederek yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.


Evlerin sahipleriyle yıkım çalışmalarına katılan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sivas Caddesi'ni Talas'a bağlayan Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyu üzerinde bulunan gecekondu evlerin yıkımına devam ediyoruz. Hayırlı bir hizmete daha imza attık. Bağlar Caddesi olarak bilinen Talas ve Sivas Caddesini bağlayan kanal boyundaki gecekonduların tamamını yıkıyoruz. Binaların yıkımından sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere yolumuzu genişleteceğiz. Buradaki hak sahiplerimizle de kentsel dönüşüm dairelerimiz karşılığında anlaştık. Sıcak yuvalarına kavuştular. Bu çalışmalarımızla uzun süredir kangren olan bir konuyu da çözmüş olduk. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yıkım sonrası yapılan yeni yol ile daha nitelikli, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanacağını söyledi. - KAYSERİ

Melikgazi, Talas, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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