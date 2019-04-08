Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de Yeni Oluşan Meclisin İlk Toplantısı

Melikgazi'de Yeni Oluşan Meclisin İlk Toplantısı

59 dakika önce

Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden olağanüstü toplantısını 8 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 12.00 ' da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Melikgazi'de Yeni Oluşan Meclisin İlk Toplantısı, System.String[]
Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden olağanüstü toplantısını 8 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 12.00 ' da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Meclis gündeminde yer alan ve Meclis Başkan Asıl ve Yedek Üyeleri, Meclis Başkan Katipleri Asıl ve Yedek Üyeleri, Encümen Üyeleri, Plan ve Bütçe ve İmar Komisyon Üyeleri ile yeni oluşturulan komisyonlar belirlenerek üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlanılan oturumda Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başta Memduh Büyükkılıç Başkan olmak üzere daha önceki Meclis Üyelerine değerli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu ve yeni seçilen meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar temenni etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meclis toplantısında alınan karların hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Yerel Seçimler sonrası Belediye Meclisine seçilen yeni üyelerimiz ile yasa gereği meclis iç görev seçimleri yapılmıştır. Belediye Meclisimizin alacağı karalar ile hizmetlerimiz şekillenecektir. 2014-2019 yılı çalışmaları halkımızın oyları ile onaylamıştır. 2014-2019 yılları örnek ve referans belediye yatırımları 2019-2024 yılları arasında artırılarak devam ettirilecektir ' dedi.

AK Parti Grubu adına söz alan Mehmet Savruk ise, seçimlerin bittiğini, hizmet ve yatırımlara kaldığı yerden devam ettirileceğini hizmet ve yatırımların genişleyen alan ve nüfusa orantılı olarak artırılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak nüfusu 500 bini geçen ilçeler içerisinde oy oranı ile 3. Sırda yer aldıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu sonuçların hem sorumlulukların hem de hizmet yüklerinin arttığını ancak bu Meclis Üyeleri, deneyimli, bilgili ve çalışkan kadro ile hizmetlerin artırılarak bu alanlarda örnek yatırımlar yapacaklarını kaydetti.

Yapılan Meclis Toplantısında gündem de toplam 9 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis dağılımı şu şekilde oluştu:

Meclis Başkan Vekilliğine Mehmet Savruk (Birinci Başkan Vekili ) Mehmet Berk ( İkinci Başkan Vekili ) Meclis Asıl ve Yedek Katipliğine Hasan Nuri Kuş ( Asıl Üye) Fatma Kabak ( Asıl Üye) Serdar Kavafoğlu ( Yedek Üye ) Bengü Serpil ( Yedek Üye )

İmar Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu

İsmail Ünalmış, Cafer Akbıyık

Mustafa İnceok - Halil Özdemir

Hasan Nuri Kuş - Ahmet Tural

Mustafa Çağan - Duygu Horoz

Özgür Özer - Adnan Vedat Kenanoğlu

Encümen Üyeliğine Hukuk Üyeliğine

Nuriye Şimşek - Mehmet Savruk

Kenan Akar - Nuriye Şimşek

Mehmet Çifçi - Fatma Kabak

Hasan Türküm

Yaşar Ahmet Özdoğan

Kültür, Turizm ve Sanat üyeleri Yapım ve Onarım Kontrol Üyeleri

Serdar Kavafolu -Muhammed Emre Çamdalı

Adnan Hüsrevoğlu -Ahmet Onur Başkal

Bengü Serpil -Celal Hasnalçacı

Rifat Açıkgöz -Hacı Öztürk

-Halil Yağmur -Necmettin Apaydın

Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik üyeleri Ticaret, Sanayi ve İstihdam Üyeleri

Kasım balcı -Ahmet Canleblebeci

Mehmet Ceylan -Alim Tan

Emir Namaldı -Sinan Taşpınar

Rıfat Erdem -YalçınDuru

-Hakan Özkan -Andan Vedat Kenanoğlu

Eğitim, Spor ve Teknoloji üyeleri

Ahmet Yıldız

Ahmet Hidayet Kiraz

Ömer Özer

İsmet Elmaağaçlıoğlu

-Ümit Yasin Tunçbilek - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:00 Kaynak: İHA

Melikgazi, Güncel
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