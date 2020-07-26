Melikgazi'de yol çalışmaları - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi tarafından 3 ayda 60 bin metrekare parke çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye tarafından gerçekleştirilen parke çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, rahat ve güvenli yürüyüş alanları için ilçenin birçok noktasının kilitli parke ile kaplanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 3 ayda Melikgazi'de yaklaşık 60 bin metrekare parke çalışmamız oldu. 50 bin metrekarelik yolda ise bordür yaptık. Zemin hazırlıkları ve iyileştirme işlemleri yapılan birçok mahallemizde kilitli parke taşı çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Yeni yaptığımız kilitli parke yağmur ve çamurdan etkilenmeyecek. Böylece daha kaliteli ve nitelikli yolları Melikgazi'ye kazandırmış olacağız."