Melikgazi'deki görüntü kirliliğine son verilecek - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şehrin çeşitli yerlerinde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan duvar yazılarının silineceğini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, öncelikle duvar yazısı olan alanların tespit edildiğini, bunun için ekip oluşturularak çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu yazıların tarihi yapıya zarar verdiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında üzerinde görsel kirliliğe de neden olan sıva ve boyaları temizleyeceğiz. Kumlama yöntemiyle duvar ve tarihi mekanların yüzey temizliği yapılacak. Bu yıl tamamlanacak olan çalışmayla özellikte tarihi mekanların duvarlarındaki görsel kirliliği ortadan kaldıracağız."